Посол Белоруссии в РФ назвал возможные сроки окончания согласования планов по интеграции

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко полагает, что Москва и Минск могут завершить согласование оставшихся дорожных карт по интеграции до конца апреля. По его словам, в этом случае сами карты и программу их реализации можно будет подписать в первой половине текущего года.

"Сегодня из 30 карт, а точнее из 28, потому что три карты - по унификации налогового законодательства и две карты по таможенному регулированию - слились в одну, 21 карта уже готова к подписанию. Осталось всего семь карт. До конца апреля, я надеюсь, они будут согласованы. И тогда дорожные карты и программу их реализации возможно будет подписать в первой половине этого года", - сказал Семашко в интервью "Российской газете", опубликованном во вторник.

По его словам, к 1 января следующего года Москва и Минск должны успеть принять межправительственные соглашения, которые оговорены дорожными картами. "Их много: по каждой карте может быть и два, и три соглашения. Нужно пройти все внутригосударственные процедуры, подписать их и ратифицировать с таким расчетом, чтобы с 1 января 2022 года заработали единые рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, транспортных услуг, прежде всего железнодорожных, заработала единая промышленная политика, сельскохозяйственная и т. д. Конец этой работы уже виден", - пояснил Семашко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи 22 февраля обсуждался ход подготовки дорожных карт. По его словам, стороны констатировали, что по большинству из них нет никаких вопросов, "их можно подписывать прямо сейчас", но по нескольким направлениям сотрудничества есть нюансы, которые требуют доработки.

Созданная по инициативе президентов Белоруссии и РФ межправительственная рабочая группа по интеграции к концу 2019 года подготовила 31 интеграционную дорожную карту. В результате их согласования стороны тогда не пришли к компромиссу по картам, в том числе связанным с вопросами нефти и газа, налоговой политики. В конце сентября минувшего года Семашко сообщил, что Минск и Москва возобновили переговоры по дорожным картам.

О Союзном государстве

2 апреля 1996 года лидеры России и Белоруссии - Борис Ельцин и Александр Лукашенко - подписали Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, который предполагал формирование единого экономического пространства, постепенный переход к единому законодательству. Стороны также договорились согласовывать свою внешнюю политику, вопросы обеспечения безопасности, борьбы с преступностью, охраны государственных границ. 2 апреля 1997 года Сообщество двух стран было преобразовано в Союз России и Белоруссии, этот день отмечается как День единения народов двух стран. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства (вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран).