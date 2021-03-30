В СВР заявили о попытках чиновников ЕС дискредитировать российскую вакцину от коронавируса

По его словам, в последнее время стремление ряда представителей евробюрократии безоговорочно следовать в фарватере жестких установок Вашингтона в отношении России и всего, что связано со страной, приобретает гротескные формы. Одним из ярких проявлений этого Иванов назвал недавнее заявление еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС Т. Бретона о неприятии российской антикоронавирусной вакцины даже перед лицом все возрастающей угрозы жизням сотен тысяч граждан Евросоюза.

"Евробюрократы не хотят мириться с ситуацией, когда Россия, используя свои достижения в борьбе с инфекцией, стремится помочь другим странам и, что особенно ужасно, может извлечь из этого коммерческую выгоду. Они пытаются пресечь эту "нездоровую" активность России и принять срочные меры по дискредитации созданной российскими учеными вакцины", - заявил представитель СВР.

По словам главы отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы Л. Гюльнера, Европейскому агентству по лекарственным средствам следовало бы затянуть до июля-августа сертификацию российской вакцины, чтобы позволить западным компаниям расширить производство и занять все ниши на рынке. "О том, сколько жизней за это время можно спасти российским препаратом, они даже не задумываются. Для нынешней евробюрократии это не главное. В этой связи возникает вопрос, а только ли идеологическими реалиями руководствуются чиновники, подобные Бретону и Гюльнеру, или у них есть и коммерческий интерес", - подчеркнул Иванов. "Не секрет, что за такую позицию западные производители вакцин, пусть даже не всегда удачных, готовы дорого заплатить", - добавил он.

По мнению представителя СВР, возможно, это является основным стимулом для ответственных лиц в руководстве ЕС. "Возникает в этой связи и другой вопрос: имеют ли они с учетом всего перечисленного моральное право занимать столь ответственные посты в руководстве ЕС. Ответ на него могут дать только оставшиеся без медицинской защиты граждане государств ЕС и правоохранительные органы этих стран", - заключил Иванов.