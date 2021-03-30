Зампостпреда России при ООН заявил, что попытки дискредитации "Спутника V" продолжаются

ООН, 30 марта. /ТАСС/. Попытки ряда стран продвигать свои вакцины от коронавируса с помощью дискредитации российских, китайских и индийских аналогов вызывают разочарование. Об этом заявил во вторник на брифинге первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.

"Даже на фоне пандемии мы наблюдаем попытки некоторых стран продвигать свою продукцию за счет продукции других, блокировать продвижение других вакцин и международное сотрудничество по этим вопросам, - сказал он. - Это вызывает сильное разочарование".

Российский дипломат добавил, что хотя эффективность российской вакцины "Спутник V" была неоднократно доказана, продолжаются усилия по ее дискредитации, как и вакцин, произведенных Китаем и Индией. "Были определенные заявления со стороны Еврокомиссии о российской вакцине, которые полностью противоречили позиции правительств ряда отдельных стран", - отметил он.

"Вакцинная дипломатия должна находиться вне политики, усилия должны быть направлены на то, чтобы помогать людям, чтобы произвести как можно больше вакцин и вакцинировать наибольшее количество людей", - указал Полянский.