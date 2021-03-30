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Пандемия COVID-19

Зампостпреда России при ООН заявил, что попытки дискредитации "Спутника V" продолжаются

Дмитрий Полянский отметил, что попытки некоторых стран продвигать свои вакцины от коронавируса с помощью дискредитации российских, китайских и индийских аналогов вызывают разочарование

ООН, 30 марта. /ТАСС/. Попытки ряда стран продвигать свои вакцины от коронавируса с помощью дискредитации российских, китайских и индийских аналогов вызывают разочарование. Об этом заявил во вторник на брифинге первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.

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"Даже на фоне пандемии мы наблюдаем попытки некоторых стран продвигать свою продукцию за счет продукции других, блокировать продвижение других вакцин и международное сотрудничество по этим вопросам, - сказал он. - Это вызывает сильное разочарование".

Российский дипломат добавил, что хотя эффективность российской вакцины "Спутник V" была неоднократно доказана, продолжаются усилия по ее дискредитации, как и вакцин, произведенных Китаем и Индией. "Были определенные заявления со стороны Еврокомиссии о российской вакцине, которые полностью противоречили позиции правительств ряда отдельных стран", - отметил он.

"Вакцинная дипломатия должна находиться вне политики, усилия должны быть направлены на то, чтобы помогать людям, чтобы произвести как можно больше вакцин и вакцинировать наибольшее количество людей", - указал Полянский.

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РоссияПандемия COVID-19
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