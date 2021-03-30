Россия и Венесуэла заключили соглашение о сотрудничестве в космосе

КАРАКАС, 30 марта. /ТАСС/. Россия и Венесуэла заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании космического пространства, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"С удовлетворением отмечаем, что первый серьезный шаг в направлении практической реализации проектов в такой важной высокотехнологической сфере, как мирное использование космического пространства, был сделан в рамках сегодняшней встречи. Подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях позволит нашим странам создать необходимый базис для начала развития взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Борисов журналистам по итогам переговоров с вице-президентом по экономическим вопросам, министром нефтяной промышленности Венесуэлы Тареком эль-Айссами.

Он заявил, что потенциал кооперации в данной области представляет собой широкую гамму возможностей для применения сложных технологических решений космической отрасли в повседневной жизни: это станции ГЛОНАСС, дистанционное зондирование Земли, спутниковая телекоммуникация, связь и многое другое.

Отношения РФ и Венесуэлы

Отношения России и Венесуэлы развиваются даже в условиях внешних вызовов, заявил Борисов.

"Хотел бы выразить удовлетворение положительной динамикой наших контактов и отметить стратегический характер российско-венесуэльского партнерства, которое успешно развивается, невзирая на внешние вызовы", - сказал Борисов во вторник в Каракасе по итогам встречи сопредседателей межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня в широком составе.

Он заявил, что хотел бы пожелать успехов боливарианскому правительству в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и скорейшей нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в Венесуэле.

"Россия решительно осуждает практику незаконных односторонних санкций в отношении Венесуэлы, которые являются главной причиной ухудшения социально-экономического положения населения страны. Особенно циничными они выглядят в условиях пандемии, поскольку ограничивают возможности правительства по закупке необходимых медикаментов и товаров первой необходимости",- сказал Борисов

"Последние несколько лет стали для Венесуэлы настоящим испытанием на прочность. Поддерживаем усилия венесуэльского руководства по отстаиванию национального суверенитета. Россия заинтересована в независимой, политически стабильной и успешно развивающейся Венесуэле", - отметил зампред российского правительства.

Помощь РФ

Борисов заявил, что РФ оказывает помощь Венесуэле в решении острых социально-экономических вопросов.

"Россия продолжает помогать нашим венесуэльским друзьям в решении неотложных социально-экономических вопросов. Хотелось бы особо отметить, что на текущий момент в российско-венесуэльских торговых отношениях преобладают товары социально значимые, а именно - фармацевтическая продукция и пшеница", - сказал зампред правительства РФ журналистам.

Борисов напомнил о поставках российской вакцины от гриппа "Флю-М", инсулина (компанией "Герофарм"), а также противоковидного препарата "Авифавир" в октябре 2020 года.

"Разумеется, отдельным и первостепенно важным направлением нашего двустороннего сотрудничества является помощь народу Венесуэлы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В рамках российского гуманитарного содействия в разгар пандемии в период с марта по август 2020 года в Венесуэлу было направлено три партии гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19, в том числе более 70 тыс. тестов для ПЦР-диагностики, которые на тот момент были остро дефицитными", - отметил вице-премьер.

Поставки вакцины

Борисов сообщил, что Россия старается находить ресурсы для поставок вакцины от COVID-19 стратегическим партнерам, но на первом месте - обеспечение кампании по вакцинации внутри страны.

"Российская сторона работает над приданием поставкам вакцины "Спутник V" необходимой ритмичности. Мы стараемся изыскивать ресурсы для соблюдения договоренностей и помощи нашим стратегическим партнерам, которым является и Венесуэла, учитывая тот факт, что в России идет кампания по вакцинации населения, и мы в первую очередь стремимся обеспечить вакциной россиян", - сказал он, отвечая на вопрос о поставках вакцины в Венесуэлу.

Зампред правительства отметил, что в феврале-марте в Венесуэлу отгружены первые партии "Спутник V", что позволило правительству страны приступить к массовой иммунопрофилактике населения.

"Символично, что Венесуэла стала первой страной в латиноамериканском регионе, которая зарегистрировала на своей территории российскую вакцину "Спутник V" и подключилась к проведению ее клинических испытаний. Рассматриваем это как подтверждение стратегического характера российско-венесуэльских отношений", - отметил Борисов.

Торгово-экономические связи

Россия и Венесуэла должны предпринять шаги для укрепления торгово-экономических связей, заявил Борисов.

"Венесуэла - стратегический внешнеторговый партнер России в латиноамериканском регионе. Вместе с тем текущий уровень двусторонней торговли не отвечает потенциалу экономик наших стран. Несмотря на то, что на динамику товарооборота влияют объективные факторы, считаем целесообразным предпринимать практические шаги по укреплению двусторонних торгово-экономических связей. Для этого у нас имеются все необходимые инструменты", - сказал он.

Зампред правительства РФ сообщил, что продолжается сотрудничество венесуэльской стороны с ПАО "Камаз". "Венесуэла нуждается в обновлении своего транспорта, и мы рады, что Россия помогает ей в этом. Мы также приветствуем усилия венесуэльской стороны по соблюдению платежной дисциплины", - сказал Борисов.

Он заявил, что российские поставщики зарекомендовали себя на венесуэльском рынке как надежные партнеры. "С 2017 года в Венесуэлу было поставлено около 700 тыс. тонн пшеницы. Россия и впредь готова обеспечить поставки пшеницы в Венесуэлу в случае необходимости и заинтересованности", - сказал вице-премьер РФ.

Восстановление авиасообщения

Россия приветствует инициативу Венесуэлы по возобновлению прямого авиасообщения между странами, заявил Борисов.

"Мы приветствуем инициативу венесуэльской стороны по возобновлению прямого авиасообщения между Москвой и Каракасом", - заявил он.

"26 марта 2021 гола состоялось открытие представительства авиакомпании Конвиаса в Москве. Все необходимые для получения разрешения на выполнение полетов документы венесуэльской авиакомпанией предоставлены", - сказал зампред правительства РФ.