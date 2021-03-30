Депутаты Госдумы Милонов и Петров подали документы на участие в праймериз "Единой России"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Депутаты Государственной Думы РФ Виталий Милонов и Юрий Петров подали в Санкт-Петербурге документы для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму восьмого созыва. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе "Единой России" в Петербурге.

"Вчера подал документы Петров Юрий Александрович, сегодня - Милонов Виталий Валентинович", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о том, кто из действующих депутатов Госдумы уже подал документы на участие в праймериз "Единой России" в Санкт-Петербурге. В пресс-службе регионального отделения партии уточнили, что речь идет о подаче документов для участия в предварительном голосовании по выборам депутатов Госдумы в сентябре 2021 года.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах. Участвовать в нем могут члены партии или беспартийные. Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и продлится до 29 апреля. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии.

Участники праймериз

"Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии.

Стать кандидатом на предварительном голосовании по первой модели может любой член партии или беспартийный. Но к кандидатам предъявляются довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, на них распространены пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм. Участникам праймериз предстоит пройти тур онлайн-дебатов. Нормы, которым должны следовать участники предварительного голосования, зафиксированы в специальной памятке для них.

Также по результатам предварительного голосования будут отобраны кандидаты на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования в сентябре. По данным на конец декабря прошлого года, в общей сложности в сентябре 2021 года должны пройти прямые выборы глав 8 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.