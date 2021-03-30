Путин поговорил по телефону с Меркель и Макроном

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель обеспокоенность в связи с эскалацией Украиной ситуации в Донбассе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля по итогам видеоконференции лидеров.

"С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в контактной группе "Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Как отметили в Кремле, политсоветники лидеров продолжат совместную работу в данной сфере.

Поставки "Спутника V"

Путин обсудил с Меркель и Макроном возможные поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюз.

"Особое внимание уделено задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой - пандемией коронавирусной инфекции. В этом контексте лидеры сосредоточились на мерах по предотвращению дальнейшего распространения заболевания", - отметили в Кремле.

В пресс-службе подчеркнули, что "затронуты, в частности, перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины "Спутник V", а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС".

Взаимодействие с ЕС

Путин также заявил, что Россия готова к восстановлению взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность.

"Обсуждено положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом. С российской стороны вновь заявлено о готовности к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президент РФ также дал разъяснение Макрону и Меркель по ситуации вокруг Алексея Навального.

"В связи с поднятым партнерами вопросом об А. Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела", - указали в Кремле.

Тема Сирии также обсуждалась в ходе переговоров Путина с Меркель и Макроном.

"Отмечено, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться и что сейчас весьма остро стоят вопросы предоставления сирийскому народу гуманитарной помощи", - говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

Режим прекращения огня в Ливии

Путин, Макрон и Меркель удовлетворены тем, что режим прекращения огня в Ливии соблюдается.

"Рассмотрены вопросы урегулирования в Ливии. С удовлетворением констатировано соблюдение противоборствующими сторонами режима прекращения боевых действий", - говорится в сообщении Кремля.

Собеседники также выразили надежду, что формирование в стране единых переходных органов власти станет важным шагом на пути продвижения эффективного политического процесса с участием всех ключевых ливийских сил.

Путин, Макрон и Меркель считают необходимым сохранить и реализовать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Руководители России, Германии и Франции четко высказались в пользу сохранения и реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и дальнейшей координации шагов на этом направлении", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул недопустимость вмешательства в дела Белоруссии извне.

"При обсуждении обстановки в Белоруссии Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства", - говорится в сообщении Кремля. Кроме того, в пресс-службе президента уточнили, что политсоветники лидеров продолжат совместную работу.