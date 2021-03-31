СФ рассмотрит законы о "гаражной амнистии" и праве Путина баллотироваться на новый срок

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит ряд резонансных законов - о введении "гаражной амнистии", о праве действующего президента РФ Владимира Путина вновь баллотироваться на пост главы государства, о закреплении в законодательстве понятия "просветительская деятельность", а также о лишении свободы до пяти лет за оскорбление ветеранов.

Кроме того, палата рассмотрит вопрос о досрочном прекращении сенаторских полномочий врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и представителя Тюменской области в СФ Михаила Пономарева, который ранее скончался на 68-м году жизни. В рамках "правительственного часа" министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев расскажет о ходе реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Также перед сенаторами с отчетом о работе Счетной палаты РФ в 2020 году выступит ее председатель Алексей Кудрин.

Введение "гаражной амнистии"

Совфед может одобрить закон о так называемой "гаражной амнистии", упрощающий порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.

Законом вводится механизм, который позволит по одному заявлению оформить права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи. При этом для гаражей, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), будет действовать особый, упрощенный порядок предоставления земельных участков.

До 1 сентября 2026 года пользователи гаражей, их наследники или лица, купившие у них гараж, получат право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен такой гараж. При этом участок изначально должен быть предоставлен организацией или выделен иным образом, либо право на него возникло по другим основаниям. Речь также идет о земельных участках, предоставленных гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей.

Упрощенный порядок регистрации распространяется на земельные участки под металлическими некапитальными сваренными гаражами, которые были построены до 30 декабря 2004 года. Закон при этом не затрагивает гаражи-ракушки. В Земельном кодексе закрепляется положение, что инвалиды имеют приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства. Граждане смогут получить право собственности на гараж и землю под ним по одному заявлению без уплаты госпошлины. Они освобождаются от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта. Гарантируется свободный и бесплатный проезд к гаражам по участкам общего пользования.

Выборы президента

Также в среду сенаторы рассмотрят закон, который в том числе дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

Документ разработан во исполнение поправок к конституции. Согласно одному из новых положений основного закона, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, данная норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ еще два срока.

Закон устанавливает, что президентом страны может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства. Эта норма не касается россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".

Закон также вводит возрастной ценз для лица, замещающего должность председателя Центральной избирательной комиссии РФ. Предполагается, что им может быть гражданин России, достигший 30 лет. Кроме того, Центризбирком сможет досрочно прекращать полномочия члена регионального избиркома, назначенного по его предложению. Освободить члена избиркома раньше срока ЦИК сможет только на основании мотивированного представления, вместе с которым должно быть внесено предложение новой кандидатуры. ЦИК также наделяется правом формировать отдельную территориальную избирательную комиссию для федеральной территории "Сириус".

Просветительская деятельность

Одним из вопросов повестки пленарного заседания верхней палаты парламента значится закон о закреплении понятия "просветительская деятельность", против которого, в частности, выступила Российская академия наук.

Документ был внесен в Думу в ноябре прошлого года группой парламентариев из комиссий Госдумы и Совфеда по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Документ закрепляет понятие "просветительская деятельность", под которой предлагается понимать осуществляемую вне рамок образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".

Согласно закону, правительство РФ будет определять порядок и условия ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней. Документ запрещает использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях. Уточняется, что просветительскую деятельность осуществляют органы государственной власти и иные госорганы, а также органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации.

Закон обязывает высшие учебные заведения получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения для подписания соглашений о международном сотрудничестве. При этом новые нормы не коснутся заключения соглашений об обучении иностранцев. Для федеральных государственных образовательных организаций подобные заключения будут выдаваться теми органами, в ведении которых они находятся. Порядок получения заключений установит правительство.

Кроме того, документ наделяет Минпросвещения РФ полномочиями определять круг организаций, которые будут заниматься методическим и научно-методическим обеспечением деятельности образовательных организаций. Минпросвещения утвердит порядок отбора таких организаций. Новые нормы должны вступить в силу с 1 июня 2021 года. До 1 сентября 2022 года образовательные организации должны получить заключения на подписанные до вступления в силу закона соглашения о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.

Ранее Российская академия наук направила отрицательную оценку законопроекта о просветительской деятельности председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. После совещания по данному вопросу с главой комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой заместитель президента РАН Сергей Люлин заявил, что позиция академии не изменилась: она выступает против одобрения документа.

Наказание за оскорбление ветеранов

Сенаторы в среду могут одобрить законы об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, предусматривающие также лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до 5 млн рублей за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

Авторами обоих законопроектов выступила вице-спикер палаты Ирина Яровая. Изначально обе инициативы были направлены на усиление мер по пресечению публичного отрицания фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространения заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Но в процессе подготовки законопроектов ко второму чтению представителями всех фракций Госдумы были предложены поправки, которые предусматривают жесткие санкции за оскорбление ветеранов войны.

Уголовным кодексом (УК) будет предусмотрено, что публичное неуважительное отношение к дням воинской славы, связанным с защитой страны памятным датам, "оскорбление памяти защитников Отечества, а равно унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны" повлечет за собой штраф в размере до 3 млн рублей или в размере доходов осужденного за последние три года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до года, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Также предусмотрено лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Если преступление совершено группой лиц, в том числе по предварительному сговору, либо через СМИ и интернет, то штраф составит от 2 млн до 5 млн рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет. Также до пяти лет увеличивается срок принудительных работ и срок лишения права занимать ряд должностей.

Помимо этого, в УК внесена поправка о том, что публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны наказываются штрафом в размере до 3 млн рублей либо лишением свободы на срок до трех лет. Если такие высказывания или сведения распространялись через СМИ и интернет или с искусственным созданием доказательств обвинения, использованием служебного положения, то сумма штрафа составит от 2 млн до 5 млн рублей, а максимальный срок лишения свободы - до пяти лет с дисквалификацией по ряду должностей на такой же срок.