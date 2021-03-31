В кабмине рассказали, что сбалансируют уровень зарплат в органах власти в 2021 году

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Правительство России в 2021 году устранит разрыв в зарплатах между органами власти одного уровня и приведет их к справедливому значению. Этот шаг будет продолжением завершаемой административной реформы, заявил вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко в опубликованном в среду интервью газете " Известия ".

Как отметил вице-премьер, сейчас сложилась ситуация, когда разрыв в зарплатах между ведомствами стал критическим. "По министерствам - в 1,5 раза, по службам - 1,7 раза, по агентствам - 1,9 раза, а по территориальным органам - достиг двукратной отметки", - пояснил он.

По словам Григоренко, в результате наиболее квалифицированные сотрудники переходят в ведомства с высокими заработными платами. "Это приводит к разному уровню компетенции сотрудников, напрямую мешает слаженной работе всего госаппарата, - указал он. - В этом году правительство сбалансирует уровень средней заработной платы между ведомствами и приведет к справедливому уровню - это важнейший этап реформы".

Руководитель аппарата правительства указал, что основной для дальнейшего реформирования системы оплаты труда госслужащих станет проведенная реорганизация госаппарата. "Этот вопрос обсуждался давно, но провести преобразования мешали искусственно поддерживаемые пустующие ставки", - заметил он.

Помимо этого, как сообщил вице-премьер, изменится сама структура заработных плат: увеличится доля ежемесячных гарантированных выплат за счет уменьшения премиального фонда, что позволит сотрудникам на местах планировать социально значимые расходы, например, ипотеку. "Мотивационная часть будет привязана к конкретным результатам выполненной работы, - обозначил он еще одно нововведение. - Это будет способствовать росту мотивации действующих сотрудников, привлечет на госслужбу перспективных и эффективных специалистов".

Цифровизация - драйвер, но не самоцель

Отвечая на вопрос, будет ли на этом завершена реформа, Григоренко заметил: "Если внимательно посмотреть лучшие практики, неважно - в бизнесе или в госуправлении, то мы увидим, что важнейший элемент успеха - это стремление к постоянному развитию". По его словам, сейчас драйвером изменений выступает цифровизация, но "это не самоцель, а только инструмент, который нужно научиться правильно применять".

"Поэтому мы продолжим внимательно анализировать, а затем - переводить в онлайн-формат максимально широкий спектр ведомственных процессов, особенно в той части, которая касается контрольно-надзорных функций", - пояснил вице-премьер.

Он подчеркнул, что государственные услуги бизнесу и гражданам должны предоставляться "по принципу 24/7 и экстерриториально".

В то же время, как считает Григоренко, "важно понимать, что ключевой элемент успеха - это не "цифра", а люди, которые объединены одной целью". "Поэтому главное и самое сложное - переформатировать госаппарат в современную, ориентированную на результат команду профессиональных сотрудников. В своей работе мы будем стремиться именно к такому результату", - резюмировал он.

Цифровизация и платформенные решения создают резерв для дальнейшей оптимизации системы госуправления, указал Григоренко. "Здесь есть значительные резервы за счет цифровизации и применения платформенных решений, которые позволяют часть функций - в том числе территориальных органов (госвласти) - централизовать на федеральном или межрегиональном уровне, оставив на уровне регионов ограниченный круг вопросов - например, только по очному обслуживанию граждан", - сказал он.

В целом, рассуждая о реформе, вице-премьер отметил, что в нынешних условиях система госуправления должна уметь адаптироваться к вызовам новой реальности, в основе которой лежит цифровая трансформация. "Технологии кратно увеличивают возможности повышения эффективности работы госаппарата. Они помогают реализовать модель сервисного государства, ориентированного на запросы общества, на высокое качество предоставляемых гражданам услуг. Поэтому институты власти должны стать цифровыми платформами, естественно и незаметно предоставлять услуги в максимально оперативном режиме. Именно эту модель мы взяли за основу", - заявил он.

По словам Григоренко, в ходе реформы кабмин постарался решить ключевую проблему структурного дисбаланса штатной численности госведомств. Правительство разработало единые стандарты организационно-штатной модели, акцент был сделан на устранение избыточных руководящих должностей.

"Так, замруководителя теперь должен курировать не менее двух структурных подразделений, а замначальника структурного подразделения - как минимум два отдела. Мы также установили требования к минимальной численности подразделений. Для департаментов министерств - не менее 40 человек, управлений в службе или агентстве - не менее 25 человек, для отделов - не менее пяти человек. Штат обеспечивающих работников не должен превышать 30% от предельной численности, при увеличении состава профильных специалистов", - рассказал Григоренко.

Глава аппарата кабмина подчеркнул, что при проведении реформы были предусмотрены механизмы точечной донастройки. Так, если ведомству нужно усилить центральный аппарат, руководство может перераспределить численность за счет территориальных органов в пределах фонда оплаты труда, пояснил он.

Требование времени

Григоренко объяснил необходимость преобразований в госуправлении требованием времени, так как "существующая структура органов государственной власти практически не менялась на протяжении многих лет - в современных условиях она не может эффективно работать над решением задач, которые ставит перед собой государство". По словам вице-премьера, за это время корпоративный сектор уже несколько раз трансформировал модели управления бизнесом, исходя из изменения запросов потребителей и возможностей, которые дают технологии.

"Госаппарат же все это время продолжал работать по системе, которая не менялась десятилетиями, - по принципу "ведомственных колодцев", то есть в замкнутом цикле - через долгие бюрократические согласования. Это привело к серьезным системным проблемам: модель госуправления оказалась абсолютно не адаптивной, не отвечающей современным реалиям и новым задачам", - добавил вице-премьер.

Сокращение госаппарата

Госаппарат в РФ сокращен почти на 10% за счет неиспользуемых вакансий, сообщил Григоренко. "На данный момент сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств. Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах - на 213 единиц, а в территориальных органах - на 31 642 единицы", - сказал он. По его словам, таким образом, "численность госаппарата к 1 апреля уменьшилась в целом почти на 10%". Вице-премьер назвал этот результат "одним из самых масштабных сокращений за последние годы".

При этом Григоренко подчеркнул, что "оптимизация численности проводится за счет неиспользуемых вакансий с сохранением фонда заработной платы". "Это значит, что риски увольнения или снижения уровня оплаты труда сотрудников, профессионально исполняющих свои обязанности, сведены к минимуму", - пояснил он.

Вице-премьер отметил, что "суть нынешней реформы не в корректировке количественных показателей, а в изменении структуры госаппарата". "Мы сделаем ее более компактной. Это в свою очередь устранит дублирование функций, исключит лишнюю бюрократию и позволит госаппарату работать более эффективно", - уверен Григоренко. Он также обратил внимание на то, что одновременно стимулируется "расширение использования цифровых решений". "Это повысит скорость и качество принятия важнейших решений для выполнения национальных целей развития, но самое главное - людям будет проще, комфортнее и быстрее получать госуслуги", - указал вице-премьер.

Административная реформа

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о реформе госаппарата в ноябре 2020 года, срок ее завершения был установлен до 1 апреля 2021 года. Реформа предполагает приведение к единому стандарту штата и организационной структуры министерств и ведомств, сокращение центральных аппаратов на 5%, а территориальных органов на - 10%. В целом сокращение должно было затронуть более 32 тыс. должностей, в основном за счет имеющихся вакансий при сохранении фонда оплаты труда в ведомствах. В центральных аппаратах сокращению подлежала 741 штатная единица, в том числе 36 заместителей руководителей, а также 74 структурных подразделения.