Посольство РФ в Австралии предупредило о последствиях введения антироссийских санкций

ТАСС, 31 марта. Посольство России в Австралии предупредило о возможных последствиях введения рестрикций в отношении РФ со стороны австралийских властей. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении российской дипломатической миссии.

"Вполне понятно, что наши австралийские партнеры ввели новые антироссийские санкции по причинам, не имеющим отношения ни к ситуации вокруг Крыма и на Украине, ни к двусторонним отношениям Австралии с Россией. Также ясно, что практический эффект этих санкций, как и всех предыдущих, стремится к нулю. Однако данный неспровоцированный недружественный жест в адрес России, конечно, будет иметь свои последствия", - говорится в сообщении.

30 марта Австралия ввела санкции в отношении физического лица из России и четырех российских компаний, связанных со строительством Крымского моста. Внешнеполитическое ведомство страны сообщило, что это решение принято в координации с Канадой и согласуется с действиями, предпринятыми Великобританией и ЕС. По данным МИД Австралии, на сегодняшний день в санкционных списках по Украине находятся 168 физических и 52 юридических лица. Позже во вторник пресс-атташе посольства РФ в Австралии Илья Рощенков заявил, что дипломатическое представительство оценивает санкции Канберры в отношении российских граждан и компаний, связанных со строительством Крымского моста, как недружественный шаг.