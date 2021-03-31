Представители стран ОДКБ обсудили вопросы информационной безопасности

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Руководители национальных штабов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на совместном совещании в Москве обсудили вопросы обеспечения информационной безопасности и проведение совместной спецоперации "Прокси". Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Основными угрозами государственной и общественной безопасности по-прежнему остаются деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психоактивных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми. Опасность таких угроз усиливается в разы при достижении перечисленных криминальных целей посредством информационно-телекоммуникационных технологий и в первую очередь посредством сети интернет", - отметил он.

Зайнетдинов также сообщил, что в рамках совещания было решено продолжать сотрудничество в рамках ОДКБ по противодействию деятельности против основ конституционного строя и безопасности государства. Кроме того, продолжится обмен информацией, будут проводиться совместные мероприятия по противодействию международным хакерским группам. Действия стран ОДКБ также будут направлены на противодействие распространению наркотиков, террористической и экстремистской деятельности через интернет.

Как отметил пресс-секретарь, на совещании было решено, что совместная операция "Прокси" останется действенным инструментом коллективного сотрудничества.