СФ досрочно прекратил сенаторские полномочия Мельниченко

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду досрочно прекратил сенаторские полномочия Олега Мельниченко.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Мельниченко, занимавшего должность сенатора от Пензенской области, врио губернатора региона. На этом посту он сменил Ивана Белозерцева, который был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента. Белозерцев был задержан 21 марта по делу о получении взятки в размере более 31 млн рублей и заключен под стражу.

Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.