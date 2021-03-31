В Госдуме считают, что предпосылки для запуска трехстороннего механизма СЕ к РФ остаются

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Предпосылки для запуска в Совете Европы (СЕ) трехстороннего механизма реагирования на нарушение устава в отношении РФ сохраняются, Россия по-прежнему готова покинуть организацию при таком развитии событий. Об этом в среду в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Важно понимать, что если ситуация в любой организации - в Совете Европы и в любой другой организации - складывается для России неблагоприятным образом, то Россия не должна этого терпеть. Конечно, если против нас будет инициирована так называемая трехстороння процедура, конечно, мы выйдем из Совета Европы и не будем ждать, пока какие-нибудь прибалты или украинцы с плясками будут торжественно исключать Россию", - сказал он, заметив, что Москва к этому сценарию готова.

По словам Толстого, возглавляющего делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы, "предпосылки есть, идет планомерная работа против России, [направленная на] подрыв авторитета России". Депутат сообщил, что сейчас готовятся "шесть антироссийских докладов", в том числе по теме "политзаключенных" или по ситуации с Алексеем Навальным. Он также заметил, что нельзя позволять делать из России "мальчика для битья".

Депутат выразил согласие с тем, что ценность пребывания в СЕ заключается в возможности донести российскую позицию. В то же время, при голосовании Россия нередко оказывается в одиночестве, добавил парламентарий. При этом Толстой заверил, что Россия по-прежнему "верит в ООН", где у России есть право вето.