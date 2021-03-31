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Все члены Совета Федерации сдали декларации о доходах и расходах вовремя

Они могут до 1 мая внести исправления в случае необходимости

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Все члены Совета Федерации в срок предоставили сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, у них есть время до 1 мая для внесения исправлений в случае необходимости, заявил ТАСС в среду источник в аппарате верхней палаты парламента.

"Все декларации сданы сенаторами вовремя. До 1 мая они вправе внести исправления, дополнения или уточнения в свои сведения в случае необходимости ", - сказал источник.

Согласно закону, высокопоставленные госслужащие и парламентарии обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля (для рядовых чиновников этот срок истекает 30 апреля), после проверки деклараций эти сведения публикуются на официальных сайтах соответствующих органов власти в течение 14 дней. Указ президента о порядке размещения на официальных сайтах органов власти и в СМИ сведений о доходах и имуществе госслужащих и членов их семей был подписан в 2009 году.

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