Лавров: Белый дом подает сигналы о готовности улучшить ситуацию вокруг ядерной сделки

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена подает обнадеживающие сигналы о готовности улучшить ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на специальной сессии Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Сейчас есть обнадеживающие сигналы от администрации Байдена в направлении поиска какого-то компромисса с тем, чтобы вывести из тупика ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий и параллельно начать рассматривать дополнительные озабоченности", - сказал он.

Лавров отметил, что российская сторона активно поддерживает развитие диалога по возвращению к иранской ядерной сделке, обсуждение взаимных претензий. "Мы-то предлагаем инклюзивный процесс, когда как, к сожалению, еще сильна инерция, оставшаяся с прошлой администрации Соединенных Штатов: инерция рассматривать все проблемы в регионе через антииранскую призму", - добавил министр.

Дипломат отметил, что Москва выступает за то, чтобы иранская ядерная сделка была восстановлена без каких-либо модификаций. "Мы выступаем за то, чтобы СВПД была восстановлена, как она была одобрена Советом Безопасности, без каких-либо модификаций, и чтобы параллельно с этим начинался процесс переговоров о системе безопасности и сотрудничества в регионе залива и вокруг него", - сказал он.

В ходе этого разговора, по словам Лаврова, можно также обсуждать и ракетную проблему и то, как страны региона позиционируют себя в различных кризисных ситуациях.

Дорожная карта

По словам Лаврова, РФ также предложила неформальную дорожную карту по возвращению к выполнению сделки.

"Мы предложили неформальную дорожную карту, где последовательно одновременно Иран и США будут шаг за шагом возвращаться к выполнению своих обязательств", - сказал он.

Как отметил Лавров, французские коллеги помогают сформулировать содержание этих шагов, особенно первого шага, который должен запустить процесс выполнения СВПД в полном объеме.

"Я не буду вдаваться в детали, но тем не менее это переговорная работа, которая сейчас ведется и лучше на публику конкретику не выносить", - отметил министр.