Климов: доклад Госдепа о правах человека содержит элементы вмешательства в дела России

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Обнародованный Госдепартаментом доклад о правах человека не соответствует нормам международного права и содержит "очевидные элементы вмешательства" в суверенные дела России, документ будет использоваться для деструктивного воздействия в ходе предстоящей в РФ избирательной кампании. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал в среду глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Наша комиссия ознакомилась с текстом доклада Госдепа США о положении прав человека. Доклад вне общепринятых норм международного права, с очевидными элементами вмешательства в наши внутренние дела, с четкой нацеленностью деструктивного действия в период подготовки и проведения выборов в Госдуму", - сказал Климов. Он добавил, что доклад косвенно подтверждает "правильность работы комиссии в части законодательного обеспечения суверенитета РФ".

Сенатор полагает, что этот документ активно будут использовать в дальнейшем "подведомственные [властям США] СМИ-иноагенты, разного рода нежелательные организации, которые будут пытаться воздействовать на российское гражданское общество", он будет "активно использоваться в предвыборной риторике".

Климов отметил, что в докладе дается американская оценка российской избирательной системы и внутреннего законодательства РФ. "Не американцам с их избирательной системой давать нам советы в этом отношении. Тем более что такого рода советы не предусматриваются общепринятыми нормами международного права", - сказал он.

Кроме того, Госдеп в очередной раз дает свои оценки выборам, которые проходили в 2016 и 2018 годах, а также голосованию по поправкам в конституцию, добавил парламентарий. "Никакими правовыми международными нормами не предусмотрена такого рода оценочная деятельность, ее очевидная цель только одна - чтобы подведомственные Госдепу структуры, опираясь на их оценки, продолжали заниматься очернительством и дестабилизировали политическую систему в России накануне выборов в Госдуму", - подчеркнул глава комиссии СФ.

Поддержка ставленников

Также сенатор считает, что доклад содержит "неприкрытую поддержку тех оппозиционных сил, которые откровенно противопоставляют себя российскому законодательству и являются по существу правонарушителями". "Но это ставленники США, поэтому в этом докладе они поддерживаются", - сказал он.

Климов отметил изложенную в докладе критику в адрес РФ за законодательство об иностранных агентах, что, по его мнению, лишний раз подтверждает, что Россия на правильном пути. "По американской версии, это законодательство лишает иноагентов разнообразных свобод, хотя и юридические, и физические лица, попадающие в реестр иноагентов, не блокируются, они могут продолжать осуществлять свою деятельность. Нет запрета на деятельность, которую нам приписывают. Здесь еще и неприкрытое вранье", - указал глава комиссии СФ.

В обнародованном во вторник докладе о соблюдении прав человека в мире за 2020 год Госдепартамент подверг критике ряд стран, в том числе Россию. В частности, авторы документа называют политическую систему РФ "в высокой степени централизованной и авторитарной", а российский парламент, по их мнению, не является независимым от исполнительной ветви власти. Кроме того, в документе утверждается, что состоявшееся летом прошлого года "общенациональное голосование по поправкам к Конституции [РФ] не соответствовало международно признанным избирательным стандартам". Среди прочего в докладе упоминаются дело Алексея Навального, Крым, ситуация с правами человека в Чечне.