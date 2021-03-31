Песков: Макрон и Меркель не требовали от РФ стабилизировать перемирие в Донбассе

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Макрон и Меркель в ходе конференции с Путиным не требовали, чтобы РФ взяла на себя обязательство по стабилизации перемирия в Донбассе, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, видеоконференция, которая прошла во вторник, не была подменой минского формата. На переговорах обсуждалась не только ситуация на Украине, круг тем был значительно шире. "Еще раз повторю, что это никоим образом не было подменой минского формата", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, "круг тем был гораздо шире, чем Украина". "Хотя на Украине тоже остановились достаточно подробно", - отметил Песков.

Путин, Макрон и Меркель согласны, что нормандский саммит необходим, но нужно выполнить парижские договоренности, лидеры также согласились с необходимостью активизировать работу политических советников "нормандской четверки", сообщил пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, Путин заявил Меркель и Макрону, что нужно использовать все влияние, чтобы Киев отказался от потенциальных провокаций.