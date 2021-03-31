{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кремль надеется, что задержание сотрудника атташата не скажется на отношениях РФ и Италии

Ранее командование спецподразделения карабинеров сообщило о задержании по ордеру прокуратуры Рима итальянского военнослужащего и российского офицера
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Кремль пока не знает деталей задержания в Риме сотрудника военного атташата РФ, но рассчитывает на сохранение позитивных отношений с Италией.

На эту тему
Что известно о задержании в Риме сотрудника российского посольства
Что известно о задержании в Риме сотрудника российского посольства

"Мы не располагаем в настоящий момент информацией о причинах и обстоятельствах этого задержания", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но мы в любом случае надеемся на то, что весьма позитивный и конструктивный характер российско-итальянских отношений получит свое продолжение и будет сохранен", - подчеркнул представитель Кремля.

В среду посольство РФ в Италии подтвердило факт задержания в Риме сотрудника аппарата военного атташе, заверив, что обстоятельства произошедшего выясняются.

Теги
ИталияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
СФ одобрил закон о праве президента назначать гражданских на должности высших офицеров
Мера распространяется на федеральные органы власти, руководство деятельностью которых осуществляет глава государства
Читать полностью