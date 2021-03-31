Кремль надеется, что задержание сотрудника атташата не скажется на отношениях РФ и Италии

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Кремль пока не знает деталей задержания в Риме сотрудника военного атташата РФ, но рассчитывает на сохранение позитивных отношений с Италией.

Что известно о задержании в Риме сотрудника российского посольства

"Мы не располагаем в настоящий момент информацией о причинах и обстоятельствах этого задержания", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но мы в любом случае надеемся на то, что весьма позитивный и конструктивный характер российско-итальянских отношений получит свое продолжение и будет сохранен", - подчеркнул представитель Кремля.

В среду посольство РФ в Италии подтвердило факт задержания в Риме сотрудника аппарата военного атташе, заверив, что обстоятельства произошедшего выясняются.