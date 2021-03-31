Кремль не согласен с тезисами доклада Госдепа о ситуации с правами человека в России

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Доклад Госдепартамента США о соблюдении прав человека регулярно воспроизводит "очень похожие тезисы" в отношении России, в Москве не согласны с его выводами. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Документ этот с регулярностью продуцирует очень похожие тезисы, - отметил представитель Кремля. - В зависимости от того периода, в котором находятся наши двусторонние отношения, острота этих фраз то повышается, то снижается. Безусловно, мы не согласны с этим, относимся к этому соответствующим образом".

В обнародованном во вторник докладе о соблюдении прав человека в мире за 2020 год Госдепартамент подверг критике ряд стран, в том числе Россию. В частности, авторы документа называют политическую систему РФ "в высокой степени централизованной и авторитарной", а российский парламент, по их мнению, не является независимым от исполнительной ветви власти. Кроме того, в документе утверждается, что состоявшееся летом прошлого года "общенациональное голосование по поправкам к Конституции [РФ] не соответствовало международно признанным избирательным стандартам". Среди прочего в докладе упоминаются дело Алексея Навального, Крым, ситуация с правами человека в Чечне.