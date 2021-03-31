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МИД России выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов из Италии

В ведомстве пообещали дополнительно объявить о шагах в связи с действиями Италии
Здание МИД РФ Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Здание МИД РФ
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Россия выясняет обстоятельства принятия решения о высылке из Италии двух российских дипломатов, об ответных шагах будет объявлено дополнительно.

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Об этом в среду сообщили ТАСС в МИД РФ.

"Выражаем сожаление в связи с высылкой из Рима двух сотрудников российского посольства. Выясняем обстоятельства принятия данного решения. О наших возможных шагах в связи с акцией, не соответствующей уровню двусторонних отношений, объявим дополнительно", - указали в министерстве.

Ранее в среду глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что республика немедленно высылает двух сотрудников российского посольства, подозреваемых в противозаконных действиях.

 

 

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