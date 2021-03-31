Антонов считает, что США разрушают всю архитектуру отношений с Россией

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Политика США направлена на последовательное разрушение всей архитектуры отношений с Россией. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов на расширенном заседании комитетов по международным делам и по обороне и безопасности Совета Федерации.

"Вашингтон последовательно разрушает всю архитектуру непростых связей между нашими странами", - сказал он. Российско-американские отношения находятся в глубочайшем кризисе, подчеркнул он.

"Администрация Джо Байдена взяла курс на продолжение курса раскручивания санкционной спирали под надуманными предлогами", - констатировал дипломат.

"Уже несколько лет российская сторона предпринимает активные последовательные усилия для выправления уровня двусторонних связей, для налаживания равноправного, взаимоуважительного, прагматичного диалога. Мы сделали даже своего рода позитивную программу действий, которая отвечает национальным интересам России и - мы считаем - не противоречит национальным интересам США. Однако нам не удалось изменить траекторию движения отношений России и США", - сказал посол.

При этом Антонов отметил, что восстановление механизмов коммуникаций России с США было бы полезно в практическом плане. "В практическом плане для начала, я считаю, хорошо было бы восстановить механизмы коммуникаций", - сказал он. Антонов добавил, что без диалога Россия и США будут "продолжать беседовать только через СМИ".

"Несмотря на сохраняющиеся между нашими странами серьезные разногласия, есть темы, по которым РФ и США могут и должны взаимодействовать. Свидетельство тому - состоявшийся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, в ходе которого главы государств договорились о продлении ДСНВ", - сказал он.

"Мы далеки от радужных ожиданий в российско-американских отношениях. Если и будут какие-то перемены в позиции Вашингтона на российском направлении, то не по существу, а скорее в нюансах. Системное сдерживание России остается альфой и омегой американской политики", - уверен посол.