Путин подал декларацию о доходах за 2020 год

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и сотрудники администрации главы государства сдали декларации о доходах за 2020 год, сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да. Сдали [декларации]. Они будут опубликованы в установленные сроки", - сказал представитель Кремля.

Согласно закону, высокопоставленные госслужащие обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля (для рядовых чиновников этот срок истекает 30 апреля). После проверки деклараций эти сведения публикуются на официальных сайтах соответствующих органов власти в течение 14 дней.

В 2020 году по указу Путина сроки отчета были перенесены до 1 августа включительно, чтобы не создавать дополнительные сложности с поиском необходимых документов в связи с пандемией коронавируса.