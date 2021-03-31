Максим Шевченко возглавит федеральный список РПСС на выборах в Госдуму

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Журналист Максим Шевченко возглавит федеральный список Российской партии свободы и справедливости (РПСС) на выборах в Госдуму в 2021 году и станет лидером этой партии. Данное решение принято на партийной онлайн-конференции в среду.

"По итогам конференции было достигнуто соглашение о выдвижении Максима Шевченко по 208-му избирательному округу Москвы. Политик также принял предложение возглавить федеральный список партии и стать ее лидером", - говорится в телеграм-канале партии.

Отмечается, что в рамках конференции обсуждались предвыборная стратегия партии, идеи и принципы формирования федерального списка, а также электоральные перспективы. "В ближайшее время РПСС планирует провести серию партийных конференций, на которых представит кандидатов, вошедших в предвыборный список партии", - отметили в партии.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября в этом году (19 сентября). Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.