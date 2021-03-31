Захарова пообещала, что санкции Австралии не останутся без адекватного ответа

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Россия адекватно ответит на введение Австралией санкций в отношении четырех компаний и одного физического лица, связанных со строительством и эксплуатацией Керченского моста. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Демонстрируя явное отсутствие самостоятельности во внешней политике и нежелание объективно оценить положение дел в Крыму, Австралия поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов, как бы нелепо они ни выглядели. Разумеется, недружественные шаги австралийских правящих кругов не останутся без адекватного ответа с нашей стороны", - отметила она.

В комментарии подчеркивается, что "официальная Канберра, придерживаясь принципа пресловутой западной солидарности", взяла курс на деградацию российско-австралийских отношений.

Во вторник глава австралийского МИД Марис Пейн заявила, что Канберра ввела адресные финансовые санкции и ограничение на въезд в отношении российского физического лица и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив.