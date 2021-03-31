Грызлов: Киев продолжает настаивать на режиме секретности переговоров по Донбассу

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Киев продолжает скрывать свою истинную позицию от граждан Украины и настаивает на режиме секретности в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам состоявшегося в среду очередного заседания.

"На заседании контактной группы киевская делегация заняла прежнюю неконструктивную позицию. Это уже "традиция": представители Киева предпочитают прямо не отвечать на вопросы, избегать признания очевидных событий, произошедших в результате действий украинской стороны. При этом Киев продолжает скрывать свою истинную позицию от граждан Украины и настаивает на режиме секретности переговоров", - сказал он.

Грызлов подчеркнул, что в настоящий момент "политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю". "Это отражается и в работе контактной группы, и в других переговорных форматах. Так, вчера лидеры России, Германии и Франции обсуждали вопрос об урегулировании внутриукраинского конфликта. Участники обсуждения пришли к общему пониманию, что в логике мирного урегулирования конфликта Киеву, Донецку и Луганску сначала необходимо согласовать условия мирного сосуществования Донбасса и Украины после урегулирования, что позволит быстро и эффективно договориться о прекращении взаимных недружественных действий друг против друга", - обратил внимание российский полпред.

Однако, вопреки минским соглашениям, подчеркнул он, диалог о будущем статусе Донбасса так и не начат с 9 марта 2015 года. "Украина держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете", - указал Грызлов. "Без исполнения тех политических обязательств, которые киевская власть приняла на себя в рамках минских соглашений, по причине взаимного недоверия Украины и Донбасса будет по-прежнему возникать тупиковая ситуация в переговорах", - заключил представитель России в контактной группе.

Уклонение от обязательств

Украина продолжает уклоняться от своих обязательств по соблюдению перемирия в Донбассе, заявил Грызлов. "Контактная группа обсудила ситуацию с безопасностью в Донбассе. Эта ситуация, к сожалению, не улучшилась", - сказал Грызлов. "Украина продолжает уклоняться от своих обязательств по соблюдению перемирия", - констатировал он.

Полпред России отметил, что за две недели, прошедшие со времени предыдущего заседания контактной группы, зафиксированы обстрелы жилых домов и школьных зданий со стороны украинских силовиков, также отмечены новые случаи прицельного огня по гражданскому населению республик Донбасса. Украинские военные продолжают размещать боевую технику в жилых кварталах, добавил Грызлов. "Боевые действия под прикрытием мирного населения, по сути, является военными преступлениями, и украинская власть, командование Вооруженных сил Украины пытаются втянуть как можно больше своих солдат в совершении этих преступлений", - подчеркнул представитель России в контактной группе.

Подводя итоги состоявшегося в среду заседания Контактной группы, Грызлов отметил, что "контактная группа, безусловно, заметила заявления, которые недавно прозвучали на Украине, помимо прочих, по поводу инцидента 26 марта". Ситуация в Донбассе обострилась 26 марта, когда в районе поселка Шумы погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. Киев обвинил в этом Народную милицию Донецкой народной республики, в Донецке опровергли свою причастность к обстрелу. Позднее управление Народной милиции ДНР заявило, что украинские военные подорвались на минно-взрывном устройстве во время обследования минных полей.

"Циничная позиция"

"Киевские политики делают вид, что стараются сберечь жизни украинских солдат. Однако на очевидное убийство украинским снайпером 71-летнего жителя Донбасса - гражданина Украины какой либо реакции не последовало. Такая позиция Киева является циничной и абсолютно безответственной", - заявил он. Полпред РФ пояснил, что в соответствии с обязательствами в рамках мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года Донецк провел собственное расследование данного инцидента. В результате, по его словам, выяснилось, что "при ротации украинских частей новая команда подорвалась на минном поле, оставленном сменившимся подразделением".

"Уже стало привычным, что все небоевые потери списываются Украиной на обстрелы со стороны Донбасса, - заметил Грызлов. - При этом руководство Вооруженных сил Украины не заявило публично, как должно было сделать уже восемь месяцев назад, об издании приказов о прекращении огня в полном соответствии со всеми согласованными 22 июля 2020 года мерами по усилению перемирия и с их перечислениями. Если бы депутаты Верховной рады хотели мира в своей стране, они бы принимали не вчерашнее постановление о заявлении Верховной рады Украины относительно эскалации вооруженного конфликта, а закон об особом статусе Донбасса и другие законы, предусмотренные минскими соглашениями. Если бы украинские политики действительно думали о жизни людей, они бы требовали не наступления, а выполнения Украиной согласованных мер по усилению перемирия".

При этом Грызлов подчеркнул, что сегодняшними предложениями "заново принять заявление о режиме прекращения огня Украина фактически расписалась в невыполнении принятых ранее мер по усилению режима перемирия". В то же время предложения Донбасса по практическому урегулированию конфликта по-прежнему игнорируются, отметил он. "В Киеве должны понять, что ни в контактной группе, ни в "нормандском формате" ни у кого нет полномочий и компетенции переписывать минские соглашения и без решения Совета Безопасности ООН лишать Донбасс собственного мандата по урегулированию конфликта", - уверен полпред РФ.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.