Источник: возвращение посла России в Вашингтон в ближайшее время не ожидается

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Возвращение в Вашингтон посла России в США Анатолия Антонова в ближайшее время не ожидается, сообщил ТАСС в среду участник совместного заседания комитетов Совета Федерации, на которое был приглашен Антонов.

"Не скоро", - сказал источник в ответ на вопрос, какие сроки возвращения в США были обозначены на встрече с послом.

Ранее после встречи в Совфеде Антонов заявил журналистам, что пока рано говорить о дате его возвращения в США, консультации продолжаются. По его словам, для их завершения в российских ведомствах и структурах потребуется дополнительное время.

Антонов был приглашен на консультации в российскую столицу после резонансного интервью американского президента Джо Байдена, в котором он заявил, что руководство РФ должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей". Посол находится в Москве с 21 марта, он уже провел несколько встреч, в том числе в МИД РФ и Госдуме.