Российские дипломаты продолжают работу в КНДР, несмотря на сложную ситуацию в стране

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российские дипломаты в КНДР продолжают в полной мере выполнять свою работу, несмотря на сложную обстановку в стране, в том числе "острейший дефицит" товаров и лекарств. Об этом говорится в заявлении посольства РФ, опубликованном на его странице в Facebook.

По его информации, 18 марта страну покинули 38 иностранных граждан, и это не первый "коллективный выезд сотрудников дипломатических миссий из КНДР". "Ясно одно - он, к сожалению, не последний, исход иностранцев отсюда продолжится. Хотя их здесь в настоящее время и так почти не осталось - всего менее 290 человек", - указано в заявлении.

"Покидающих корейскую столицу можно понять - далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем", - рассказали в посольстве.

Как отмечается в заявлении, "уже повешены замки на воротах представительств Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции, уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций". В настоящий момент свои страны представляют лишь девять послов и четверо временных поверенных в делах, а "персонал большинства еще функционирующих здесь посольств сокращен до минимума", добавили в посольстве РФ.

В то же время российская дипломатическая миссия продолжает свою работу. "Нам, конечно, тоже приходится нелегко, проблем очень много, несколько семей по различным причинам были вынуждены прервать командировки. Но работоспособность коллектива в полной мере сохраняется, мы выполняем и продолжим выполнять все возложенные на нас функции", - заключили в дипмиссии.