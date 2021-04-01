Второй из объявленных персонами нон грата российских дипломатов покинул Болгарию

СОФИЯ, 1 апреля. /ТАСС/. Второй из двух российских дипломатов в Болгарии, объявленных 23 марта персонами нон грата из-за обвинений в шпионаже, покинул страну. Об этом сообщили ТАСС в четверг в посольстве РФ в Софии.

"Второй российский дипломат, у которого ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, выздоровел и в четверг покинул территорию Болгарии", - сказал собеседник агентства.

23 марта МИД Болгарии объявил двух сотрудников посольства РФ в Софии персонами нон грата и указал, что они должны покинуть республику в течение 72 часов. Диппредставительство при этом подчеркнуло, что "считает решение болгарской стороны необоснованным".

19 марта прокуратура республики сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке Евросоюза и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Военный суд по ходатайству следствия поместил пятерых из них под стражу. Еще один подозреваемый отпущен под залог, поскольку на его аресте прокуратура не настаивала.

Посольство РФ в Софии потребовало прекратить до суда все спекуляции по этому делу. В дипмиссии выразили уверенность, что "судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства". МИД России объявил, что в соответствии с дипломатической практикой оставляет за собой право на зеркальные ответные меры.