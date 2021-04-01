Володин прокомментировал инцидент с Познером в Грузии

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Инцидент с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси продемонстрировал, что радикализм во многом определяет внутреннюю политику Грузии, гражданам РФ небезопасно там находиться. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Десятки демонстрантов собрались в среду вечером у гостиницы в центре Тбилиси, где проживал Познер. Произошли стычки с полицией. Недовольство людей вызвали звучавшие ранее высказывания российского журналиста об Абхазии и Южной Осетии. Сам он отметил, что приехал в Грузию отметить день рождения, а не говорить о политике.

"События вокруг поездки Познера в Тбилиси еще раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия. Радикализм во многом сегодня определяет ее внутреннюю политику, и это, безусловно, не приведет ни к чему хорошему", - написал председатель Госдумы.

Володин напомнил, что в 2019 году во время проведения Межпарламентской ассамблеи православия, когда по приглашению Грузии она проходила в Тбилиси, аналогичное происходило по отношению к ее главе, депутату Госдумы Сергею Гаврилову.

"Все это, безусловно, только разрушает Грузию. И в преддверии летнего туристического сезона еще раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны", - резюмировал спикер.