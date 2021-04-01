Кабмин планирует скорректировать еще 125 законов в рамках контрольно-надзорной реформы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство России обсудит корректировку еще более 125 профильных законов в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в четверг на заседании кабмина.

"Изменения вносятся более чем в 125 отраслевых законов, - сказал он о законопроекте, который правительство обсуждает в четверг. - В том числе - регулирующих контроль в области безопасности дорожного движения, санитарно-эпидемиологический и экологический контроль, земельный надзор и многие другие сферы, которые важны для ведения бизнеса и прямо влияют на качество жизни людей".

Мишустин напомнил, что реформа контрольно-надзорной деятельности предусматривает целый комплекс мер. "Будут созданы условия для функционирования единого реестра, который содержит перечень видов контроля, - рассказал премьер. - Важно, что снижается административная нагрузка на предпринимателей, устраняются дублирующие функции, а также становится возможным более эффективно оценивать работу самих надзорных органов". "Новая модель их деятельности предполагает применение риск-ориентированного подхода во всех видах контроля, приоритет профилактики возможных нарушений перед наказанием", - пояснил Мишустин.

Он подчеркнул, что этот законопроект - один из ключевых нормативных актов, подготовленных в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. "Впервые за два последних десятилетия все правовые акты, регулирующие государственный и муниципальный контроль, приводятся в порядок по единому образцу, это имеет большое значение для всей законодательной системы нашей страны", - уверен Мишустин.