{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин 1 апреля встретится с Москальковой и проведет несколько международных разговоров

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин в этот день работает в Кремле

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и несколько международных телефонных разговоров. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин в четверг работает в Кремле. "Запланировано несколько рабочих встреч у главы государства. Одна из них будет с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что омбудсмен представит главе государства доклад за 2020 год. "Она должна это делать ежегодно. Сегодня этот доклад будет президенту представлен. И в целом будет правочеловеческая тематика обсуждаться на этой встрече", - указал представитель Кремля.

Он добавил, что также у Путина в четверг запланировано несколько международных телефонных разговоров.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Володин прокомментировал инцидент с Познером в Грузии
Ранее десятки демонстрантов собрались у гостиницы в Тбилиси, где проживал телеведущий. Недовольство людей вызвали звучавшие ранее высказывания журналиста об Абхазии и Южной Осетии
Володин прокомментировал инцидент с Познером в Грузии
Читать полностью