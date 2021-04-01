Путин 1 апреля встретится с Москальковой и проведет несколько международных разговоров

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и несколько международных телефонных разговоров. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин в четверг работает в Кремле. "Запланировано несколько рабочих встреч у главы государства. Одна из них будет с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что омбудсмен представит главе государства доклад за 2020 год. "Она должна это делать ежегодно. Сегодня этот доклад будет президенту представлен. И в целом будет правочеловеческая тематика обсуждаться на этой встрече", - указал представитель Кремля.

Он добавил, что также у Путина в четверг запланировано несколько международных телефонных разговоров.