Песков заявил, что перемещение российских войск по РФ не должно беспокоить другие страны

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной.

"Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы", - подчеркнул представитель Кремля. По его словам, "Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей".

Песков констатировал, что "по периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран". "Это все обязывает к тому, чтобы быть начеку", - пояснил представитель Кремля.

"Что касается участия российских войск в вооруженном конфликте на территории Украины, российские войска никогда не принимали в нем участие и не принимают", - заверил Песков. Он обратил внимание на то, что "это является внутриукраинским конфликтом". "И мы, и европейские страны, все страны мира не хотели бы, чтобы гражданская война на Украине в результате провокаций и провокационных действий вооруженных сил Украины снова воспламенилась", - заявил он.