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Путин провел переговоры с Алиевым

Лидеры России и Азербайджана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и борьбу с коронавирусом
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

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"Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением отмечено, что обстановка в целом стабильная, а режим прекращения огня неукоснительно соблюдается", - отметили в Кремле.

Сообщается также, что с учетом переговоров в Баку вице-премьера РФ Алексея Оверчука рассмотрен ход работы по налаживанию экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, проводимой в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. "В этом контексте дана положительная оценка деятельности Рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран", - сообщили в Кремле.

Стороны также обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Как сообщила пресс-служба Кремля, во время разговора был "затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции".

"Подтвержден взаимный настрой на продолжение укрепления российско-азербайджанского стратегического партнерства, продвижение взаимовыгодных проектов", - отметили в Кремле, добавив, что во время беседы "условлено о дальнейших контактах".

С 18 января в Азербайджане началась вакцинация населения от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с которой подписан контракт на поставку 4 млн доз препарата. Власти страны также дали разрешение на применение российского препарата "Спутник V".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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