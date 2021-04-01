Украина призвала Россию провести расследование после акции у ее посольства в Москве

КИЕВ, 1 апреля. /ТАСС/. Посольство Украины в Москве направило ноту протеста МИД России в связи с акцией у здания дипломатического учреждения. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в четверг.

В нем сообщается, что 30 и 31 марта неизвестные расклеили на заборах напротив здания посольства Украины в РФ "плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера". Кроме того, были также "нанесены повреждения служебному автомобилю украинской дипмиссии, который находился на стоянке в городе".

"Требуем от российской стороны принять безотлагательные меры для проведения тщательного расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, недопущения в дальнейшем подобных акций и обеспечения условий для личной безопасности и неприкосновенности украинских дипломатов в РФ", - сказано в заявлении.

В Киеве назвали эти инциденты "грубым нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".

Ранее у здания российского посольства в Киеве неоднократно случались разного рода провокации. В частности, в ночь с 15 на 16 марта возле мест проживания и работы российских дипломатов вывесили плакаты, на которых россиянам приписывается признание Крыма украинским. В связи с этим МИД России выразил решительный протест временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило.

Как подчеркнули в дипведомстве, украинскому дипломату было заявлено, что "российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которых содержится обязательство принимающей стороны о предотвращении всякого нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства, предоставлении гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента".