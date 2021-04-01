Глава комитета Думы назвал ситуацию с Познером политическим демаршем радикальной оппозиции

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Акции протеста в Тбилиси против приезда российского телеведущего Владимира Познера являются политическим демаршем и сознательной провокацией со стороны радикальной грузинской оппозиции с целью удерживать отношения РФ и Грузии "в разорванном состоянии". Такое мнение в четверг в беседе с ТАСС высказал глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Десятки демонстрантов собрались в среду вечером у гостиницы в центре грузинской столицы, где проживал Познер. Произошли стычки с полицией. Недовольство людей вызвали звучавшие ранее высказывания российского журналиста об Абхазии и Южной Осетии. Сам он сказал, что приехал в Грузию отметить день рождения, а не говорить о политике.

"Случай с Познером - серьезный политический демарш. И его фигура выбрана не случайно, потому что он широко известен в России, популярен среди интеллигенции. Это сознательная провокация, которая бьет по образу Грузии как гостеприимной страны, который включает в себя безопасность гостя. Это попытка радикальной оппозиции показать всем туристам, что в Грузию ехать нельзя. Это сознательный "выстрел в обе ноги" для того, чтобы ослабить власть, экономику", - считает Гаврилов. Ситуация с Познером, полагает он, может привести к резкому сокращению турпотока в Грузию из России и других стран.

По его словам, визит Познера свидетельствует о том, что грузинский народ, гражданское общество и "рационально мыслящее" руководство Грузии хотели бы восстановить добрые отношения с Россией. "Но агрессивное радикальное меньшинство, которое является инструментом западных кругов, шантажирует власть, устраивая провокации для того, чтобы удерживать российско-грузинские отношения в разорванном состоянии", - уверен парламентарий.

Инцидент в 2019 году

Депутат также напомнил об инциденте 2019 года в Тбилиси с его участием. "В 2019 году грузинская радикальная оппозиция попыталась осуществить госпереворот, воспользовавшись фактом проведения в Тбилиси Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия и присутствием множества парламентариев, чтобы власть не использовала силовые методы для подавления мятежа", - полагает Гаврилов.

В грузинском парламенте 20 и 21 июня 2019 года проходила сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом ассамблеи, занял кресло спикера. Недовольная этим грузинская оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. Во время беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.