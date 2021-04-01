Лавров заявил, что Россия не проводит линию на раскол Евросоюза

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россия заинтересована в сильном и самостоятельном Европейском союзе и не проводит политику его раскалывания. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"Нам говорят, что мы сознательно разрываем отношения, пытаемся перекинуть свои связи с Европой на двусторонние каналы, хотим расколоть Евросоюз. Мы никого не хотим раскалывать. Мы всегда говорим, что заинтересованы в сильном и самостоятельном Евросоюзе", - сказал он.

Как отметил министр, нечестно позиционировать двусторонние контакты Москвы с отдельными странами ЕС как линию на внесение разногласий в организации. Глава МИД РФ подчеркнул, что у Европы "хватает своих расколов". По словам Лаврова, если ЕС выбирает несамостоятельную позицию на международной арене, то это их право и Россия ничего не может с этим поделать.

Лавров обратил внимание, что Россия никогда не соглашалась на то, чтобы подписать документ об ассоциации с ЕС. "Сейчас это делается со странами Восточного партнерства - Армения, Украина, Молдавия. Но от отношений с ЕС, которые разрушал Брюссель, осталось только одно - базовый документ об условиях торговли и инвестиций, - продолжил глава МИД РФ. - Он действительно был предметом переговоров между брюссельской комиссией и РФ. Это документ, сохраняющий свою силу".

Глава внешнеполитического ведомства указал, что Россия сотрудничает с отдельными странами, но не с ЕС, потому что практическая реализация документа о торговле и инвестициях идет по двусторонним каналам. "Единственное, чем ЕС сейчас отличается на этой ниве, это введением санкций, запретом своим членам выполнять это соглашение в той или иной части, поскольку они хотят "наказать Россию". Все, других отношений не существует", - заключил министр.

Отношения с ЕС

Россия будет готова восстанавливать отношения с Евросоюзом, но рассчитывает на ответную заинтересованность, добавил Лавров.

"Мы всегда будем готовы отношения наши возрождать, чтобы они восстали практически из пепла, но для этого мы должны понимать, в чем заинтересован Евросоюз. Мы не будем стучаться в закрытую дверь, - сказал он. - Они прекрасно знают о нашем предложении, так же как американцы знают о наших предложениях по стратегической стабильности, по кибербезопасности и многому другому".

Министр также указал на позицию, обозначенную президентом России Владимиром Путиным. "Мы ни на кого не обижаемся. "На обиженных воду возят", которой в Крыму не хватает", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что с российской стороны такая готовность была обозначена. "Мы всем сказали: "Дорогие друзья, дорогие коллеги, мы готовы вот на это. Понимаем, что у вас будут какие-то встречные идеи, но мы их пока не видим. Как только вы будете готовы, давайте садиться, обсуждать, искать баланс интересов", - отметил он.

Красная черта

Притом, как подчеркнул министр, Россия никогда не будет использовать поставки энергии в Евросоюз как инструмент политического давления, это принципиальная позиция Москвы.

"Мы никогда, это принципиальная позиция независимо ни от чего, не будем использовать [для давления] энергоносители, наши маршруты нефти и газа в Европе, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности использовать поставки энергии как рычаг давления на ЕС при пересечении Брюсселем красной черты в отношениях. - Это принципиальная позиция президента России Владимира Путина. Не будем вставать в ситуацию, когда нам придется "заморозить" граждан Евросоюза. Мы никогда не будем этого делать".

В связи с этим министр вспомнил о ситуации с водной блокадой Крыма со стороны властей Украины. "Мы - не киевский режим, перекрывший канал, который поставляет воду в Крым, и радующийся этому. Это позорная позиция на международной арене, - подчеркнул он. - Запад, достаточно часто делающий восклицания насчет того, что мы используем энергоносители как инструмент влияния, как оружие, вообще помалкивает о том, что делает Киев с поставками воды в Крым. Считаю, что предоставление базовых нужд, от которых зависит повседневная жизнь простых граждан, никогда не может быть предметом санкций".

Ответ на давление

Министр иностранных дел отметил, что Россия будет отвечать на любые злостные действия в свой адрес со стороны ЕС, при этом ответ необязательно должен быть симметричным.

"Всегда предупреждали, что будем готовы отвечать. На любые злостные действия в наш адрес мы будем отвечать - необязательно симметрично", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя реплику журналиста о том, что в Европе, возможно, забыли о возможности Москвы ответить Брюсселю на оказываемое давление, Лавров сказал: "Вы хотите сказать, если образно, что они либо не читали, что скорее всего, либо забыли былину об Илье Муромце, который спал на печке и никто не обращал на это внимания?" Министр подчеркнул, что "это не угроза", а РФ поступает в схожем с Китаем русле, реагируя на рестрикции.

"Китай ведь тоже ответил не прекращением экономической активности. Он просто поставил под санкции физических лиц и организации, которые слишком активно выступали с антикитайских позиций. Мы поступаем примерно так же", - пояснил Лавров.