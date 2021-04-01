Лавров назвал возмутительной и беспрецедентной риторику Байдена в интервью ABC

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отреагировал дипломатично и вежливо на возмутительную и беспрецедентную риторику президента США Джо Байдена в интервью телекомпании ABC. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"То, что прозвучало в интервью президента США Джо Байдена каналу ABC, - возмутительная, беспрецедентная риторика, - отметил глава российского МИД. - Но президент России Владимир Путин отреагировал на нее дипломатично и вежливо".

Лавров пояснил, что за риторикой "всегда нужно видеть реальные дела". Он напомнил, что последовательное разрушение всей инфраструктуры сдерживания в военно-политической и стратегической сфере началось еще при администрации экс-президента Барака Обамы и продолжилось при Дональде Трампе, а еще раньше "почил в бозе Договор об ограничении систем противоракетной обороны". "Сейчас мы имеем противоракетный район в Европе. Никто уже не говорит, что это против Ирана, это однозначно анонсируется как глобальный проект, призванный сдерживать Россию и Китай. Те же самые процессы идут в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Никто не пытается делать вид, что это против Северной Кореи", - добавил он.

"Это глобальная система, призванная подкрепить претензии США на абсолютное доминирование, в том числе в военно-стратегической, ядерной сфере, - указал министр. - Сейчас однозначно взят курс на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был разрушен американцами под надуманными предлогами. Это был не наш выбор".

Президент США Джо Байден в записанном 16 марта интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer). Впоследствии Белый дом и Госдепартамент США выступили с утверждениями, что Вашингтон рассчитывает в том числе на конструктивное сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих обоюдный интерес, но не собирается сглаживать противоречия в двусторонних отношениях. После этих заявлений посол России в США Анатолий Антонов был приглашен на консультации в Москву.