Лавров заявил, что конфронтация России и США "достигла дна"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Конфронтация России и США "достигла дна", но Москва рассчитывает, что благоразумие в Вашингтоне все-таки возобладает. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале .

"С одной стороны, конфронтация достигла дна. С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности. <...> Я все-таки считаю, что благоразумие возобладает", - сказал министр.

Глава российского МИД напомнил, что слово "война" в международный дипломатический обиход ввели именно западные коллеги. "Гибридная война, развязанная Россией" - очень популярное сейчас описание того, что Запад воспринимает в качестве главного события международной жизни", - добавил Лавров.

По его мнению, выбранная администрацией США линия давления и санкций в отношении России не имеет никакого шанса на успех.

"Линия, продвигаемая в тех формах, которые мы сейчас наблюдаем, не имеет никакого шанса на успех. Это отнюдь не какая-то новелла: пришел Джо Байден, стал применять против России санкции, ужесточать риторику и вообще оказывать давление по всем фронтам. Это продолжается много лет", - сказал он.

Как подчеркнул министр, исторически санкции США против России начались еще до прихода к власти Барака Обамы: "Как и многие другие ограничения они просто приобрели гипертрофированный, идеологизированный вид начиная с 2013 года, еще до Украины".

Правила взаимодействия в интернете

Министр рассказал, что Россия уже договаривается с социальными сетями о правилах общения в интернете, однако США отказываются придать этому универсальный характер.

"Мы уже договариваемся и с Tik-Tok, и с другими социальными сетями о том, что нужны элементарные правила уважения, приличий, но американцы не хотят этого делать в универсальном масштабе", - сказал он.

"Соединенные Штаты категорически отказываются обсуждать демократизацию управления интернетом и какие-то общие правила, которые будут регулировать социальные сети, чтобы не было как с Tik-Tok и другими социальными сетями в ходе недавних акций в России, когда распространялась отвратительная информация: личные оскорбления, педофилия и многое другое", - подчеркнул министр.

Возможность диалога

По мнению Лаврова, серьезный разговор России и США вряд ли возможен до тех пор, пока Вашингтон пытается обвинить Москву в последствиях своей же безрассудной политики.

"Мне бы не хотелось каким-то образом описывать то, что американцы испытывают к Российской Федерации. Если за их заявлениями о том, что мы "противник", "враг", "соперник" или "конкурент", кроется желание обвинить нас в последствиях их безрассудной политики, то серьезный разговор едва ли может состояться", - сказал глава МИД РФ. Он добавил, что такая лексика используется США "в жонглировании в официальных и неофициальных заявлениях".

"На днях я читал, как госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что при всех разногласиях с Россией и Китаем Соединенные Штаты не испытывают ничего против этих стран, а то, чем США занимаются, - это просто "демократия" и "отстаивание прав человека". Не знаю, насколько можно воспринимать всерьез такого рода описание американской политики по отношению к Москве и Пекину. Но если они занимаются продвижением демократии, практика должна доказывать обоснованность теории", - подчеркнул министр.

В частности, он напомнил, как бывший президент США Джордж Буш - младший в 2003 году на борту авианосца объявил об установлении демократии в Ираке и провозгласил освобождение страны от тоталитарного режима. "Думаю, дальше можно не продолжать, если только сослаться на количество жертв войны, развязанной американцами. Это сотни тысяч людей", - отметил Лавров.

Так, напомнил министр, результатом действий американцев в Ираке стало создание запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), куда переметнулись потерявшие работу и возможности кормить семьи члены иракской партии "Баас" и сотрудники спецслужб Саддама Хусейна. "ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта", бывшее название ИГ) возник далеко не по причинам идеологических разногласий. Это активно использовали радикалы, опираясь на ошибки США. Такова "демократия" в Ираке", - заключил глава МИД РФ.

Как указал Лавров, та же политика Вашингтона стала причиной крушения ливийской государственности. "Демократию" в Ливии устанавливали бомбами, ударами, убийством Муаммара Каддафи под восторженные возгласы [бывшего госсекретаря США] Хиллари Клинтон. Результат: Ливия - "черная дыра", на север идут потоки беженцев, от которых страдает Евросоюз и не знает, как с этим быть, а на юг через страну идут потоки незаконных поставок оружия, террористов, от которых страдает Сахаро-Сахельский регион", - сказал он.