Лавров считает, что США продвигают свои ценности как инструмент доминирования

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. США занимаются продвижением своих ценностей по всему миру, пытаясь обеспечить себе доминирование на глобальной арене. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

Министр обратил внимание на то, что на переговорах высокого уровня между США и Китаем в Анкоридже помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Госдепа Энтони Блинкен читали китайской стороне лекции о правах человека, национальных меньшинств и о демократии. При этом Блинкен признал, что у Вашингтона тоже есть задачи в этой области, но, мол, "они сами с этим разберутся", констатировал глава МИД РФ.

"Но как только вы на переговорах с американцами, да и с европейцами, предлагаете поговорить о демократизации международных отношений, о верховенстве права в международном масштабе, они уходят от этих разговоров. Они хотят установить вместо международного права свои правила, которые ничего не имеют общего с верховенством права в глобальном, универсальном масштабе, - сказал Лавров, напомнив, что во Франции проходили серьезные демонстрации в защиту традиционных семейных ценностей. - Получается, для того, чтобы обеспечить права одной группы, надо ущемить права другой группы. То есть продвижение этих ценностей по всему миру - это не самоцель, это инструмент обеспечения своего доминирования".

Глава МИД РФ отметил, что во время холодной войны и эпоху генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Москва, продвигая свои ценности на международной арене, не ощущала угрозу своему существованию, а в настоящее время западные страны чувствуют реальную опасность для своего доминирования. По его словам, отражением этой тенденции служит желание Запада следовать не Уставу ООН, а изобрести "правила, на которых будет основываться миропорядок".

Вмешательство в дела Москвы

Министр указал на то, что, когда госсекретарем был Рекс Тиллерсон, которого Лавров охарактеризовал как опытного и вдумчивого дипломата и политика, Москва и Вашингтон, несмотря на все разногласия, продолжали диалог, чтобы постепенно сближать позиции.

"Когда он стал мне говорить, что они очень волнуются из-за того, что мы "вмешиваемся" в одни выборы, в другие выборы, я ему говорил, что они нам еще ничего не доказали ни разу, мы слышали только обвинения. Когда нас стали обвинять во вмешательстве в их выборы, мы многократно предлагали задействовать специальный канал, существующий у нас для обмена информацией об угрозе информационным сетям и структурам. Они отказывались, - продолжил Лавров. - Еще при [экс-президенте США] Бараке Обаме с октября 2016 года до инаугурации [45-го президента США] Дональда Трампа [в январе 2017 года] многократно предлагали диалог. Они отказывались".

Глава МИД РФ рассказал, что в беседе с Тиллерсоном он указал на то, что США в своих законах прописывают необходимость финансировать поддержку гражданского общества и продвижение демократии в России, тем самым объявляя о прямом намерении вмешиваться во внутренние дела Москвы.

"Он [Тиллерсон] сказал, что это разные вещи. На вопрос почему, он ответил, что мы несем авторитаризм, а они - демократию", - резюмировал министр.