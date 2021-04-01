Лавров считает, что попытки развязать новую войну в Донбассе могут разрушить Украину

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Те, кто пытаются развязать новую войну в Донбассе, могут разрушить Украину. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал не так давно, но это высказывание актуально и сегодня, что те, кто будут пытаться развязать новую войну в Донбассе, разрушат Украину", - сказал он.

Россия надеется, что Запад во главе с США не будет подзуживать украинских политиков на развязывание горячего конфликта в Донбассе. "По информации, которая в том числе в СМИ публикуется, военные в большинстве своем понимают пагубность любых действий по развязыванию горячего конфликта. Я очень надеюсь, что их не будут подзуживать политики, которым в свою очередь будет подзуживать Запад во главе с США", - сказал он.

По словам министра, сейчас идет много спекуляций на тему тех документов по Донбассу, которые Верховная рада одобрила, а президент Украины Владимир Зеленский подписал. "Насколько это отражает реальную политику? И насколько это преследует цель решения проблем Зеленского внутри страны с падением рейтинга? Я не знаю, блеф это или конкретные планы", - продолжил он.

Лавров подчеркнул, что в очередной раз подтверждается истина, излагавшаяся не раз многими аналитиками и политологами, в том числе и бывшим советником президента США по национальной безопасности Збигневом Бжезинским о том, что Запад рассматривает Украину в геополитическом разрезе. "Близкая России Украина делает Россию великой, Россия, от которой оторвана Украина, не представляет какого-то глобального значения. Оставляю это на совести тех, кто исповедует эти идеи, их справедливость и способность оценить современную Россию", - пояснил министр.

Во вторник Верховная рада на внеочередном заседании поддержала заявление, в котором Киев обвиняет Россию в эскалации ситуации в Донбассе. В заявлении РФ прямо обвиняется в усилении напряженности на линии соприкосновения в Донбассе. Документ призывает международные организации и "международные юрисдикционные институты" принять все возможные меры для "расследования случаев серьезных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии РФ против Украины". Проект заявления был зарегистрирован в парламенте в понедельник, его инициаторами выступили шесть депутатов президентской фракции "Слуга народа", один член фракции "Голос" и один представитель фракции "Батькивщина".

Эскалация напряженности

Ситуация в Донбассе обострилась 26 марта, когда в районе поселка Шумы погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. Киев обвинил в этом Народную милицию Донецкой народной республики, в Донецке опровергли свою причастность к обстрелу. Позднее управление Народной милиции ДНР заявило, что украинские военные подорвались на минно-взрывном устройстве во время обследования минных полей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль выражает обеспокоенность тем, что украинская сторона может пойти на провокационные действия на юго-востоке Украины, которые создадут угрозу гражданской войны.

В среду полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов назвал безответственной и циничной позицию Киева в вопросах безопасности в зоне конфликта в Донбассе.