Лавров: концепция Индо-Тихоокеанского региона не предполагает открытости и равноправия

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Концепция Индо-Тихоокеанского региона, которую продвигают США, не подразумевает равноправия и открытости. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Это [концепция Индо-Тихоокеанского региона] многослойная инициатива, призванная сдерживать китайский проект "Один пояс - один путь", сдерживать китайское влияние в регионе в целом, создавать постоянные раздражители для КНР. Уже проскальзывает тема создания "азиатского НАТО". Хотя в презентации США Индо-Тихоокеанский регион называется "свободным и открытым", там едва ли будет равноправный процесс выработки позиций", - сказал Лавров.

"Туда не приглашают Китай. КНР объявляется объектом приложения усилий для сдерживания. Нас туда никто не зовет, что означает примерно то же самое в отношении России. Мне кажется, эти тенденции надолго", - добавил министр.