Лавров: США не ответили на предложение Путина о дискуссии с Байденом в прямом эфире

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Предложение президента России Владимира Путина американскому коллеге Джо Байдену продолжить дискуссии "в прямом эфире - онлайн" осталось без ответа со стороны США. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"К сожалению, ответа на предложение поговорить в прямом эфире и расставить все точки над разными буквами русского и английского алфавитов не последовало", - сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что ситуация в отношениях с Западом уже приобрела гораздо более серьезный характер, "чем просто слова". "Все это давно уже сопровождается материальным наращиванием инфраструктуры конфронтации, куда надо записать и безоглядное продвижение военных объектов НАТО на Восток, превращение ротационного присутствия в постоянное на наших границах, в Прибалтике, Норвегии, Польше", - указал он.

Президент США Джо Байден в записанном 16 марта интервью телекомпании ABC выступил с резкими заявлениями в адрес российского руководства. Впоследствии Белый дом и Госдепартамент выступили с утверждениями, что Вашингтон рассчитывает в том числе на конструктивное сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих обоюдный интерес, но не собирается сглаживать противоречия в двусторонних отношениях. После этих заявлений посол России в США был приглашен на консультации в Москву, где находится с 21 марта. Путин предложил главе американской администрации провести открытый и честный диалог в прямом эфире, но прямого ответа от Белого дома не последовало.