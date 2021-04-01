Лавров заявил, что США пытаются ослабить связи России со странами Центральной Азии

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Западные страны поставили цель ослабить связи России с государствами Центральной Азии. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Объем экономических связей, выстраивающихся сейчас у США и ЕС с Центральной Азией, несопоставим с нашим экономическим взаимопроникновением, но поставленная [Западом] цель однозначна - всячески ослаблять наши связи со своими союзниками и стратегическими партнерами", - сказал Лавров.

"Очень активно работают американцы и Европа - но американцы особенно активно - в Центральной Азии. Пытаются создавать свои форматы - "С5+1" (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США - прим. ТАСС). У России тоже есть в Центральной Азии в дополнение к ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ формат "5+1" - пять министров иностранных дел центральноазиатских стран и ваш покорный слуга. Формат полезный", - напомнил министр.