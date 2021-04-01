Лавров: Россия и Китай не будут вместе отвечать на санкционные "выходки" Запада

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. РФ и КНР не будут синхронизировать ответы на санкционные "выходки", предпринимаемые Западом в их отношении. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале .

"Конкретных козней в ответ на то, что делается в отношении нас, не планируем и не будем. Не думаю, что будем синхронизировать наши ответы на санкционные выходки, предпринимаемые в отношении Китая и России", - сказал он.

Лавров пояснил, что Москва и Пекин имеют общую стратегию, а также заявления лидеров и глав МИД. "Сейчас готовим очередной документ, который будет подписан президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, посвященный 20-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Наш стратегический договор будет продлен. Эти документы излагают линию нашего поведения", - уточнил министр.

Глава российского дипведомства подчеркнул, что сотрудничество России и Китая продолжает "качественно укрепляться". Комментируя спекуляции о том, что Москва и Пекин могут заключить военный союз, он отметил, что страны не преследуют такую цель. Лавров пояснил, что военным союзом в классическом понимании является НАТО, а РФ и КНР "такого союза не надо". "В НАТО, особенно после того, как администрация Джо Байдена сменила Дональда Трампа, раздался вздох облегчения. Все возрадовались - хорошо, что теперь есть хозяин, который нам объяснит, как дальше поступать. [Президент Франции] Эмманюэль Макрон еще пытается иногда "всуе" упоминать инициативу о стратегической автономии Евросоюза, но никто больше в Европе это не хочет даже обсуждать. Все, приехал барин", - пояснил министр.

По его словам, североатлантический альянс является продуктом эпохи холодной войны, а сам Лавров предпочитает мыслить категориями современной эпохи - категориями многополярности. "В этом смысле наши отношения с Китаем совсем другие, нежели отношения классического военного союза. Может быть, они даже более близкие в определенном смысле", - подчеркнул глава МИД РФ.

Навязывание ценностей

Европейские ценности не являются универсальными для всех, а стремление навязать их другим странам саму Европу не раз доводило до беды, считает Лавров. Отвечая на вопрос, не кажется ли министру, что то, где сегодня находится ЕС, открывает ограниченные возможности для партнерства и большой потенциал для противостояния, Лавров ответил, что согласен с этим утверждением. "Это миссионерство - манера читать лекции, ощущение собственного превосходства. Важно видеть эту тенденцию, не раз доводившую Европу до беды", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что Евросоюз создавался как сообщество угля и стали, а потом Европейское экономическое сообщество. "Если вы сейчас посмотрите на ЕС и на то, как у них обстоят дела с ценностями, то они уже набрасываются на своих членов - Польшу, Венгрию - только за то, что эти страны исповедуют несколько другие культурные и религиозные традиции. Вы сказали, что начала Польша. Не помню, кто начинал эту тему, - сказал Лавров. - Сейчас Польша сама сталкивается с последствиями своих идей только уже не вовне ЕС, а внутри организации".

Министр отметил, что, когда России навязывают ценности, связанные, как считают на Западе, с демократией и правами человека, Москва отвечает конкретно: "универсальные ценности содержатся во Всеобщей декларации прав человека 1948 года, под которыми все подписались". "Ценности, которые сейчас изобретаются и в которые пытаются загнать нас и все другие страны, не являются универсальными, не носят характера договоренностей всего мирового сообщества, - подчеркнул Лавров. - Даже в ЕС - посмотрите, какие были демонстрации! Во Франции пару лет назад проходили демонстрации в защиту традиционных семей, понятий "мать", "отец" и "дети". Это сидит глубоко".

Глава МИД РФ подчеркнул, что играть с традиционными ценностями опасно.

Политический инжиниринг

По словам Лаврова, Россия не собирается вести политическую игру и создавать альянсы против западных стран. "Мы таким политическим инжинирингом не будем заниматься. Россия привержена Организации Объединенных Наций", - сказал он, отвечая на вопрос о том, нет ли в Москве планов создать некий альянс в противовес Западу.

"Когда Франция и Германия выдвинули концепцию эффективного мультилатерализма, мы у них спросили, что это такое? Ответа не последовало, но потом были совместные статьи министров иностранных дел Франции и Германии, в которых говорилось, что пример эффективного мультилатерализма - это Евросоюз. И всем надо подстраиваться под эти европейские процессы", - продолжил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что европейские коллеги также предпочли не отвечать на вопрос, почему очевидная и универсальная многосторонняя площадка ООН для этого не подходит. "Но он [вопрос] заключается в том, о чем мы не раз уже сегодня говорили: они выдумывают правила, на которых должен основываться миропорядок", - резюмировал министр.