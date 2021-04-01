Лавров: в Европе дают понять, что они в ужасе от влияния "акта Цезаря" на связи с Сирией

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Европейские собеседники дают понять, что они находятся в ужасе от влияния "акта Цезаря" о введении санкционных мер против сирийского режима на возможность вести экономические дела с арабской республикой. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"Насчет того, как санкции влияют на гражданское население: посмотрите, что происходит в Сирии в результате "акта Цезаря". Мои собеседники в Европе и, кстати, в регионе шепотом говорят, что они в ужасе от того, что этот акт перекрыл любые возможности хоть как-то вести экономические дела с Сирией", - сказал глава российского МИД.

Министр подчеркнул, что цель рестрикций в адрес Дамаска объявлена: "задушить сирийский народ, чтобы он восстал и сверг [президента Сирии] Башара Асада".

"Закон Цезаря" был включен в военный бюджет США на 2020 финансовый год (начался 1 октября 2019 года) и подписан действовавшим тогда президентом Дональдом Трампом 20 декабря 2019 года. Закон дает администрации США право вводить ограничительные меры в отношении организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную поддержку правительству Сирии, а также различным действующим на территории страны вооруженным формированиям, которых, по версии США, поддерживают власти Сирии, России и Ирана.