Лавров: решение о сроках возвращения посла Антонова в США будет принимать Путин

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Решение о том, когда посол РФ в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон, будет принято президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"Это будет решать президент России Владимир Путин", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Лавров отметил, что сейчас Антонов проводит консультации в МИД РФ. "Он встречался с комитетами по международным делам Государственной думы, Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. У него были беседы в администрации президента", - добавил он.

"Нам важно проанализировать нынешнюю стадию наших отношений, которая создалась не за один день, не в момент того самого интервью, а формировалась в течение лет. Обостренное вбрасывание неприемлемой лексики в ходе интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC показало неотложность такого крупного анализа. Это не значит, что все эти годы мы просто наблюдали и не делали выводы. Но сейчас пришло время обобщений", - подчеркнул он.

Антонов был приглашен на консультации в российскую столицу после резонансного интервью Байдена, в котором он заявил, что руководство РФ должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Посол находится в Москве с 21 марта.