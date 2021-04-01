Лавров считает, что ЕС принес США беспрецедентную присягу на верность

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале заявил, что "не припомнит такого принесения присяги на верность", как это сделали лидеры стран Евросоюза на виртуальном саммите с президентом США Джо Байденом.

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что Россия не ищет конфронтации с США. Президент России Владимир Путин, отметил Лавров, даже после интервью Байдена, в котором прозвучала жесткая критика в адрес главы российского государства, заявил о готовности сотрудничать с Вашингтоном для обеспечения интересов народов двух стран и поддержания международной безопасности. Министр констатировал, что, если США пожелают поставить под угрозу мирное сосуществование на глобальной арене, едва ли в мире найдется много сторонников такой политики, а поддержать американцев захочет разве что Евросоюз.

"Евросоюз очень быстро встал в строй, присягнул на верность. Заявления, звучавшие в ходе виртуального саммита ЕС с Джо Байденом, для меня беспрецедентны. Я такого принесения присяги на верность не припомню, - сказал Лавров. - Причем публично озвучивались речи, которые показывали абсолютное незнание истории создания ООН и многое другое".

Министр обратил внимание на то, что и в США остаются серьезные политики, понимающие бесперспективность линии на конфронтацию с Россией. Он отметил, что на днях 27 представителей политических организаций в США опубликовали призыв к администрации Белого Дома, в котором говорится о необходимости сменить риторику в адрес РФ.

Оценивая американскую политику на российском направлении, глава МИД РФ отметил, что ее можно охарактеризовать различными выражениями от "упражнения в бессмысленности" до "опаснейшей игры со спичками". Чтобы лучше охарактеризовать положение дел на жизненных примерах, Лавров вспомнил, как в детстве во дворе всегда были хулиганы, которые обижали других ребят, отнимая у них деньги и заставляя чистить ботинки.

"Но проходило 2-4 года, эти маленькие пацаны подрастали и становились способными отвечать. Нам даже подрастать не надо, - резюмировал министр. - Мы не ищем никакой конфронтации".

Саммит

22 марта Байден по приглашению главы Евросовета Шарля Мишеля принял участие в саммите глав государств и правительств Евросоюза в онлайн-режиме. Американский президент заявил о необходимости координации действий США и ЕС в отношении РФ и Китая и еще по целому ряду направлений международной политики. Лидеры европейских государств выразили желание совместно с американцами работать над поставками вакцин, экономическим восстановлением после пандемии и распространением демократии.