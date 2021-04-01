Лавров 1 апреля обсудит с главами МИД Армении и Азербайджана ситуацию в Карабахе

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит на раздельных встречах в четверг с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Арой Айвазяном выполнение договоренностей лидеров трех стран по Нагорному Карабаху. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"1 апреля пройдут раздельные встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении. В ходе бесед планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию, конечно, в Нагорном Карабахе, ход реализации договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 9 ноября прошлого года и 11 января текущего", - сообщила она.

Также стороны в ходе этих встреч обсудят ряд международных и региональных сюжетов, указала Захарова. Она пояснила, что контакты пройдут на полях Совета министров иностранных дел СНГ.

9 ноября президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливались на занятых позициях, затем ряд районов переходил под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещались российские миротворцы. 11 января по итогам встречи в Москве лидеров РФ, Азербайджана и Армении было подписано совместное заявление, которое предусматривает в том числе создание трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе.