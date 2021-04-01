Захарова рассказала о грядущих зарубежных визитах Лаврова

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Индию 5-6 апреля. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"5-6 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Нью-Дели с рабочим визитом, в ходе которого проведет переговоры со своим коллегой", - сказала дипломат.

По ее словам, главы внешнеполитических ведомств обсудят текущее состояние двусторонних отношений, вопросы подготовки предстоящей в 2021 году встречи на высшем уровне и сотрудничество в борьбе с пандемией. Министры, как предполагается, рассмотрят и ключевые темы региональной, глобальной повестки дня, оценят подходы России и Индии на международной арене, в том числе на таких многосторонних площадках как ООН, БРИКС, а также взаимодействие в рамках ШОС, добавила Захарова.

Затем, 6-7 апреля, Лавров посетит Пакистан. "В рамках визита состоятся переговоры с пакистанским коллегой. Планируется предметно обсудить текущее состояние и перспективы развитии двусторонних отношений, включая возможности дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической и контртеррористической сферах", - сказала Захарова. "Планируется углубленный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня с акцентом на афганскую проблематику и взаимодействие на международных площадках, в том числе в ШОС", - добавила дипломат.

Визиты в Казахстан, Египет и Иран

7-8 апреля Лавров посетит Казахстан и проведет переговоры с вице-премьером республики, главой МИД Мухтаром Тлеуберди. "7-8 апреля состоится рабочий визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Республику Казахстан. На 8 апреля запланированы переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел этого государства", - сказала Захарова.

Она отметила, что главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий спектр двустороннего сотрудничества, проблематику взаимодействия в интеграционных объединениях, в первую очередь в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. "Особое внимание предполагается уделить проблематике совместной борьбы с последствиями коронавирусной инфекции, а также содействию по линии двух министерств решению задач, которые были поставлены президентами наших государств по восстановлению и наращиванию всего объема межгосударственных связей в постковидный период", - уточнила дипломат.

По ее словам, стороны также планируют обменяться мнениями по перспективам евразийской интеграции, а также по сотрудничеству в регионе Каспийского моря. "Министры дадут оценки ситуации в Центральной Азии под углом рисков безопасности, проистекающих из-за нестабильности в соседнем Афганистане и деятельности радикальных экстремистских организаций на подступах к региону", - заключила официальный представитель МИД.

Помимо этого, 12 апреля Лавров посетит Египет, а 13 апреля - Иран. "12 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с визитом Египет. Он встретится с президентом этого государства, проведет переговоры с министром иностранных дел", - сообщила Захарова. Она отметила, что в ходе визита будут обсуждаться перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях, а также ситуация в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

"В России придают особое значение поддержанию высокого уровня сотрудничества с Египтом, одним из наших ведущих партнеров в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, отношения с которым всегда строились на основе дружбы, уважения и взаимного учета интересов", - подчеркнула дипломат. Кроме того, в Каире состоится встреча Лаврова с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом.

"13 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров по приглашению министра иностранных дел Ирана посетит Тегеран с рабочим визитом", - дополнила Захарова. "Предполагается продолжить обмен мнениями по ряду актуальных международных тем, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Конечно, положение дел в Сирии, Афганистане, Йемене, зоне Персидского залива", - подчеркнула дипломат. По словам Захаровой, главы внешнеполитических ведомств России и Ирана планируют обсудить весь комплекс вопросов двусторонней повестки, в первую очередь ее экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта. "Также будут обсуждаться перспективы наращивания культурно-гуманитарных связей между Россией и Ираном, дальнейшее сотрудничество по борьбе с коронавирусом", - указала она.