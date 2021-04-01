Глава СПЧ уверен, что Москалькову переназначат на пост омбудсмена

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что Татьяна Москалькова будет переназначена на пост уполномоченного по правам человека в России. Об этом он заявил ТАСС в четверг.

"Совет очень продуктивно взаимодействует с уполномоченным по правам человека - с Татьяной Николаевной. У меня есть основания быть уверенным, что Государственная дума утвердит Москалькову на этом посту", - сказал он.

В четверг президент России Владимир Путин внес кандидатуру Москальковой для переназначения на пост омбудсмена.

Согласно закону, предложения о кандидатах на должность омбудсмена могут вноситься в Госдуму президентом РФ, Советом Федерации, депутатами и фракциями нижней палаты. Уполномоченный назначается Госдумой сроком на пять лет. Москалькова занимает эту должность с апреля 2016 года. На этом посту она сменила Эллу Памфилову, которая возглавила Центризбирком России.