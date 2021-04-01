Захарова заявила, что Россия готовит ответ на санкции Канады по Крыму

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россия не оставит без ответа новые санкции Оттавы, введенные из-за воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"РФ не оставит нынешний выпад Оттавы без должного ответа, он сейчас готовится", - отметила дипломат.

По ее словам, такая линия Канады "демонстрирует абсолютно болезненное упрямство" в отрицании властями североамериканской страны объективной реальности. "Рецепт здесь один: нужно расстаться с иллюзиями, что жителей Крыма, которые проголосовали за то, чтобы вернуться в родную гавань, можно заставить отказаться от своего исторического выбора. Попытки канадских властей диктовать суверенным странам, как они должны жить, какие ценности они должны выбирать и ими руководствоваться, подрывают репутацию самой Канады, ввергая ее в конфронтацию со все большим числом значимых международных игроков", - резюмировала Захарова.

В понедельник Канада ввела новые санкции против РФ, добавив в свой санкционный список еще два физлица и четыре компании, которые имеют отношение к строительству Крымского моста. По мнению Оттавы, Москва также якобы нарушает права людей, проживающих в Крыму, и незаконно заселяет полуостров российскими гражданами. В канадском МИД добавили, что Канада по мере необходимости будет и дальше вводить санкции в отношении РФ из-за ситуации в Крыму.